Тоби Льюис третий год подряд феерит на покерном турнире Aussie Millions

Английский профессиональный игрок Тоби Льюис в третий раз подряд успешно выступает на январской австралийской серии.

В 2018 году Тоби выиграл Главное Событие соревнований и пополнил свой счет более чем на миллион долларов. В 2019 он дошел до хедз-апа сразу двух ивентов, в одном из которых торжествовал. Это принесло британцу в целом еще один миллион долларов.

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Теперь вот Льюис поддержал традицию. Еще до завершения серии выиграл более миллиона долларов. Сначала он занял второе место в турнире за 25 тысяч американской валюты. И получил более полумиллиона "зеленых". Потом еще и победил в соревновании с входом 50 тысяч долларов. А это еще почти 600 тысяч призовых.



Тоби Льюис. Фото: PokerCentral

Интересно, что в живых турнирах в целом Тоби выиграл 7,5 миллионов долларов. Почти половину из них (3,5) — именно на Aussie Millions. Не удивительно, что Льюис традиционно свой соревновательный год открывает именно серией в Австралии. Зеленый континент регулярно дает британцу зеленую валюту. Поэтому продолжение следует.