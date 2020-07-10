Определять лучших в интеллектуальной игре в разрезе десятилетий – дело неблагодарное. Меняются поколения, стили, растут призовые. Впрочем, авторитетное издание Cardschat все же попыталось это сделать, создав своеобразную систему оценивания.

В рейтинг издания не попали многие современные звезды игры. Поэтому список является прежде всего констатацией прошлых заслуг игроков и их выдающихся результатов в течение длительного карьерной дистанции. Кроме того, во внимание принимаются результаты исключительно в "живой" игре.

Покер начал активно развиваться и получать публичное признание с начала 70-х годов прошлого века, поэтому рейтинг охватил почти полувековую генерацию игроков. А определять лучших решили по нескольким критериям, начисляя баллы.

От 3-х до 12-ти очков покеристы получили за призовые, добытые в турнирах с бай-ином до 50 тысяч долларов. 4 балла – за каждый браслет WSOP, 0,25 балла – за ITM WSOP, 3 очка – за титул на WPT, 2 за попадание на финальный стол в рамках Мирового покерного тура. 5 дополнительных баллов начислили игрокам, которые успешно выступали на протяжении десятилетия. В 8 очков оценили победу в главном событии WSOP, в 3 – на Poker Players Championship.



Джонни Чен, Дойл Брансон и Фил Хельмут. Фото: wsop.com

10 – Джастин Бономо (58 баллов)

9 – Джонни Чен (65.75)

8 – Дойл Брансон (71.25)

7 – Джон Джуанда (72)

6 – Крис Фергюсон (76.75)

В итоге в десятку лучших игроков в истории не попал Брин Кенни – покерист с наиболее солидными призовыми в офлайн турнирах (56,4 миллиона долларов). Зато топ-10 замкнул его ближайший преследователь Джастин Бономо (49,1 миллиона долларов).

Кроме молодых миллионеров, на ведущих ролях в списке – легендарные представители старой генерации. Двукратные чемпионы мира Джонни Чен и Дойл Брансон оккупировали 9-ю и 8-ю строчки соответственно. Еще один обладатель браслета WSOP Main Event Крис Фергюсон – на шестой позиции.

Солидная компания собралась и в топ-5 рейтинга лучших покеристов в истории. Майкл Мизраки, Фил Айви, Эрик Сайдел, Даниэль Негреану. Ну а на вершине, как бы не крутили носом скептики, его величество – Фил Хельмут.



Фил Хельмут. Фото: wsop.com

5 – Майкл Мизраки (85.25 балла)

4 – Фил Айви (100.75)

3 – Эрик Сайдел (106.5)

2 – Даниэль Негреану (111.75)

1 – Фил Хельмут (135.75)

Очевидно, что победитель рейтинга Фил Хельмут уже давно не может достойно конкурировать с новой генерацией игроков. Впрочем, более чем 30-летняя карьера и десятки регалий ветерана заслуживают уважения и признания.