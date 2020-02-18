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Топ-10 "трансферов" из футбола в покер

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Криштиану Роналду / https://twitter.com/

С развитием онлайн-покер стал одним из самых популярных решений, которые футболисты выбирают после завершения карьеры. Познакомим вас с наиболее известными игроками футбольного мира, которые решили покорять вершины в покере.

Современные возможности позволяют людям проявить себя во многих сферах. Успешные футбольные звезды не исключение. Все чаще футболисты садятся за покерный стол, чтобы проверить свои силы.

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Андрей Шевченко

Лучший футболист в истории независимой Украины является активным игроком онлайна. Участвует во многих благотворительных проектах.

В покере, как и в футболе, нужно использовать стратегию, иметь хорошие навыки игры. Когда ты за покерным столом с сильным игроком, ты должен знать, что он строит игру... Но в футболе не нужно блефовать – здесь ты забиваешь гол,
рассказал Андрей Шевченко

Франческо Тотти

Футбольную карьеру "римский император" уже завершил. Всю свою карьеру футболист играл за итальянскую "Рому". Сейчас Тотти покоряет покерный мир. Пока он не стремится к большим победам на успешных турнирах, но при этом демонстрирует хорошие результаты. Это для него больше как хобби, чтобы почувствовать прилив адреналина.

Франческо Тотти участвовал в благотворительном турнире по покеру Stars for charity: poker per l'Abruzzo ("Звезды для благотворительности: покер для Абруццо") в пользу пострадавших от землетрясения в Абруццо.

Криштиану Роналду

Роналду – один из самых успешных и популярных мировых звезд спорта, его часто называют одним из самых великих игроков за все времена. Известный своей молниеносной скоростью и удивительным талантом забивать голы, готов к новым испытаниям – на этот раз за покерными столами.

Он поддерживает покер в рекламных кампаниях и участвует в крупных живых событиях и онлайн турнирах по покеру. Ему приходилось даже играть за одним покерным столом с такими выдающимися игроками: Дэном Кейтсом и не менее известным Патриком Антониусом. И, не поверите, много раз Роналду удавалось оставаться в плюсе.

Тедди Шерингем

Главный герой финала Лиги Чемпионов 1998/99 годов, автор переломного гола в ворота "Баварии" в Барселоне.

Завершил Тедди карьеру в сезоне 2007/08 в клубе "Колчестер Юнайтед" (занял последнее место в Чемпионате Футбольной лиги, второй по силе лиге в Англии). В возрасте 43 лет профессионально начал заниматься покером.

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Луис Суарес

Как и Роналду, Луис Суарес выступает на благотворительных турнирах, которые собирают большие суммы для людей, которые в этом нуждаются.

Уругвайский футболист любитель сыграть в онлайн-покер на деньги. Но если говорить о конкретных успехах футболиста, то их у него нет, ведь Луис не уделяет достаточного количества времени покеру, ведь футбол для него сейчас на первом месте, да и большие деньги, как-никак, а заработать надо.

Жерард Пике

Он постоянный участник домашних этапов серии European Poker Tour. На турниры за пределами Барселоны Пике не ездит из-за активной футбольной карьеры. Но в родном городе Жерар показывает высокие результаты. В 2019 году он дошел до финального стола, в итоге стал вторым. Его выигрыш составил 352 тысячи евро. На данный момент, это лучший гонорар в покерной карьере игрока. Суммарно на офлайн турнирах испанец уже заработал более полумиллиона евро.

Джанлуиджи Буффон

Легенда итальянского футбола пока не спешит вешать вратарские перчатки на гвоздь. Буффон давно и успешно играет в онлайн-покер. Итальянский голкипер отличается высоким интеллектом за столом и имеет репутацию одного из самых харизматичных покеристов мира.

Роналдо

Футболист, который не нуждается в представлении. Роналдо наиболее заметный среди футболистов покерист в мире. Он с друзьями часто устраивает громкие события, вовлекая тысячи зрителей. Все это делает Роналдо, чтобы помочь детям в больницах Бразилии.

2015 год в покерном мире стал переломным для Роналдо. В главном турнире PCA-2015 Роналдо занял 26-е место и добавил в свое покерное резюме 42 тысячи долларов призовых.

Тони Каскарино

После завершения карьеры Тони стал полупрофессиональным игроком в покер, а позже стал комментатором в покер-шоу. На счету экс-форфарда "Селтика", "Челси" и "Марселя" регулярные успехи на турнирах высокого уровня. Его суммарный выигрыш составляет более 500 тысяч долларов, включая почти 170 тысяч фунтов, которые он выиграл в Гранд-финале GUKPT в 2009 году.

Неймар

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар планирует стать игроком в покер после окончания футбольной карьеры. Один из самых выдающихся в покерном мире моментов с участием Неймара состоялся на турнире бразильской серии покера. Игрок записался на ивент с пятью друзьями и единственным из них дошел до второго соревновательного дня. Но на этом успехи бразильца не закончились – он пробился в финальную девятку. После четырех часов игры Неймар дважды крупно проиграл раздачи и выбыл из борьбы за победу, заняв шестое место и заработав 21 тысячу долларов. 

Это не просто футболисты, которые, кроме основной работы, увлекаются покером, а будущие профессионалы этого вида игры. Интересно было бы, если бы за один покерный стол посадить всех перечисленных легендарных футболистов и посмотреть, может именно в этой игре их игры были бы еще более ожесточенными. Интересуйтесь не только футболом, ведь возможно и такое, что в далеком будущем всеми обожаемым видом спорта станет именно покер!

Теги: Новости покер матч Покер матч
Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
11 февраля
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