Топ-10 "трансферов" из футбола в покер

С развитием онлайн-покер стал одним из самых популярных решений, которые футболисты выбирают после завершения карьеры. Познакомим вас с наиболее известными игроками футбольного мира, которые решили покорять вершины в покере.

Современные возможности позволяют людям проявить себя во многих сферах. Успешные футбольные звезды не исключение. Все чаще футболисты садятся за покерный стол, чтобы проверить свои силы.

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Андрей Шевченко

Лучший футболист в истории независимой Украины является активным игроком онлайна. Участвует во многих благотворительных проектах.

В покере, как и в футболе, нужно использовать стратегию, иметь хорошие навыки игры. Когда ты за покерным столом с сильным игроком, ты должен знать, что он строит игру... Но в футболе не нужно блефовать – здесь ты забиваешь гол,

– рассказал Андрей Шевченко

Франческо Тотти

Футбольную карьеру "римский император" уже завершил. Всю свою карьеру футболист играл за итальянскую "Рому". Сейчас Тотти покоряет покерный мир. Пока он не стремится к большим победам на успешных турнирах, но при этом демонстрирует хорошие результаты. Это для него больше как хобби, чтобы почувствовать прилив адреналина.

Франческо Тотти участвовал в благотворительном турнире по покеру Stars for charity: poker per l'Abruzzo ("Звезды для благотворительности: покер для Абруццо") в пользу пострадавших от землетрясения в Абруццо.

Криштиану Роналду

Роналду – один из самых успешных и популярных мировых звезд спорта, его часто называют одним из самых великих игроков за все времена. Известный своей молниеносной скоростью и удивительным талантом забивать голы, готов к новым испытаниям – на этот раз за покерными столами.

Он поддерживает покер в рекламных кампаниях и участвует в крупных живых событиях и онлайн турнирах по покеру. Ему приходилось даже играть за одним покерным столом с такими выдающимися игроками: Дэном Кейтсом и не менее известным Патриком Антониусом. И, не поверите, много раз Роналду удавалось оставаться в плюсе.

Тедди Шерингем

Главный герой финала Лиги Чемпионов 1998/99 годов, автор переломного гола в ворота "Баварии" в Барселоне.

Завершил Тедди карьеру в сезоне 2007/08 в клубе "Колчестер Юнайтед" (занял последнее место в Чемпионате Футбольной лиги, второй по силе лиге в Англии). В возрасте 43 лет профессионально начал заниматься покером.

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Луис Суарес

Как и Роналду, Луис Суарес выступает на благотворительных турнирах, которые собирают большие суммы для людей, которые в этом нуждаются.

Уругвайский футболист любитель сыграть в онлайн-покер на деньги. Но если говорить о конкретных успехах футболиста, то их у него нет, ведь Луис не уделяет достаточного количества времени покеру, ведь футбол для него сейчас на первом месте, да и большие деньги, как-никак, а заработать надо.

Жерард Пике

Он постоянный участник домашних этапов серии European Poker Tour. На турниры за пределами Барселоны Пике не ездит из-за активной футбольной карьеры. Но в родном городе Жерар показывает высокие результаты. В 2019 году он дошел до финального стола, в итоге стал вторым. Его выигрыш составил 352 тысячи евро. На данный момент, это лучший гонорар в покерной карьере игрока. Суммарно на офлайн турнирах испанец уже заработал более полумиллиона евро.

Джанлуиджи Буффон

Легенда итальянского футбола пока не спешит вешать вратарские перчатки на гвоздь. Буффон давно и успешно играет в онлайн-покер. Итальянский голкипер отличается высоким интеллектом за столом и имеет репутацию одного из самых харизматичных покеристов мира.

Роналдо

Футболист, который не нуждается в представлении. Роналдо наиболее заметный среди футболистов покерист в мире. Он с друзьями часто устраивает громкие события, вовлекая тысячи зрителей. Все это делает Роналдо, чтобы помочь детям в больницах Бразилии.

2015 год в покерном мире стал переломным для Роналдо. В главном турнире PCA-2015 Роналдо занял 26-е место и добавил в свое покерное резюме 42 тысячи долларов призовых.

Тони Каскарино

После завершения карьеры Тони стал полупрофессиональным игроком в покер, а позже стал комментатором в покер-шоу. На счету экс-форфарда "Селтика", "Челси" и "Марселя" регулярные успехи на турнирах высокого уровня. Его суммарный выигрыш составляет более 500 тысяч долларов, включая почти 170 тысяч фунтов, которые он выиграл в Гранд-финале GUKPT в 2009 году.

Неймар

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар планирует стать игроком в покер после окончания футбольной карьеры. Один из самых выдающихся в покерном мире моментов с участием Неймара состоялся на турнире бразильской серии покера. Игрок записался на ивент с пятью друзьями и единственным из них дошел до второго соревновательного дня. Но на этом успехи бразильца не закончились – он пробился в финальную девятку. После четырех часов игры Неймар дважды крупно проиграл раздачи и выбыл из борьбы за победу, заняв шестое место и заработав 21 тысячу долларов.

Это не просто футболисты, которые, кроме основной работы, увлекаются покером, а будущие профессионалы этого вида игры. Интересно было бы, если бы за один покерный стол посадить всех перечисленных легендарных футболистов и посмотреть, может именно в этой игре их игры были бы еще более ожесточенными. Интересуйтесь не только футболом, ведь возможно и такое, что в далеком будущем всеми обожаемым видом спорта станет именно покер!