Тренер "Ромы" запрещал Тотти играть в покер: все закончилось дракой

Легенда "Ромы" и всего итальянского футбола Франческо Тотти рассказал об одном из самых скандальных эпизодов своей карьеры — драку с Лучано Спалетти.

Громкий конфликт произошел в 2016 году. Перед важным поединком чемпионата Италии против "Аталанты", Тотти вместе с другими лидерами команды Пьяничем, Маноласом и Наинголаном играли в покер (страсть Франческо к этой игре широко известна, ранее Император Рима даже участвовал в благотворительном турнире). Все было бы хорошо, но игра затянулась за полночь. И это ужасно не понравилось Лучано Спалетти. Оказалось, что тренер следил за своими подопечными.

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"Рома" проиграла "Аталанте" 2:3. Тотти отыграл классно: в его активе гол и результативный пас. Но это не спасло капитана от гнева наставника:

Хватит! Ты притворяешься лидером, а сам допоздна играешь в карты. И это несмотря на мой запрет. С меня хватит! Ты должен уйти!

Спалетти кричал, Тотти не сдержался. Завязалась драка. В конце концов, их пришлось разнимать футболистам.

Лучано хотел выгнать Франческо из команды. Но наконец покинуть столицу Италии пришлось именно тренеру. Тотти же, даже после завершения карьеры игрока остался работать в "Роме" директором. И лишь в 2019-м году он ушел из клуба, в котором прослужил почти 30 лет.