Тренируйтесь и зарабатывайте крутые призовые в новых покерных онлайн-турнирах

В здоровом теле – здоровый дух! Украинский покер-рум PokerMatch приглашает на турниры Saturday Workout с гарантиями до 200 000 гривен!

Отличная новость для поклонников спортивного покера! С 11 апреля PokerMatch открывает специальные субботние тренировки в турнирах Saturday Workout! Начало ивентов – в 19:30 по Киеву, и явка на них обязательна!

Каждый спортсмен сможет размяться в турнирах с бай-ином 11 гривен и гарантией 100 000 гривен, а потом сделать подход к "главному весу" – ивенту со стартовым взносом 22 гривны и гарантией 200 000! Все турниры пройдут в формате ре-энтри, без ребаев и аддонов.

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Saturday Workout даёт новичкам прекрасную возможность попробовать свои силы в серьёзных турнирах не вкладывая лишних средств, так как PokerMatch организовал сателлиты с бай-инами от 50 копеек! Ни одно усилие не пропадёт зря, поскольку неиспользованные билеты будут обменяны на турнирные гривны!

Полное расписание событий Saturday Workout в апреле можно увидеть на официальном сайте PokerMatch.

Играйте в покер и будьте здоровы! Удачи!

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