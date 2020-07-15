На PokerMatch объявлен новый раунд крутой покерной битвы. В субботу Евгений Качалов ждет своих соперников за столами быстрого покера!

Амбассадор PokerMatch снова готов к бою! В субботу, 18 июля, Евгений Качалов проведет мастер-класс за буст-столами Техасского Холдема с лимитами 2,5/5 и 10/20 гривен и продемонстрирует все навыки, которые освоил за долгие годы практики. Каждый игрок сможет внести бай-ин и показать, кто сильнейший в Холдеме!

Читайте также: Кто победил на старте топовой украинской серии по покеру

А еще во время сессии Качалов с 13:00 до 16:00 PokerMatch будет раздавать подарки. За специальными кэшевыми буст-столами Flush fishing with Katchalov игрокам надо будет лишь собрать одномастную комбинацию, в которой будут задействованы обе карманные карты, и получить мгновенную награду! Ее размер зависит от лимита: на 2,5/5 грн — 25 гривен, а на 10/20 грн — 100 гривен. Доходить до шоудауна совсем не обязательно!

Обратите внимание! Для того чтобы стать участником этой акции, нужно зарегистрироваться в ней самостоятельно! Для этого перейдите в раздел "Акции", выберите Flush fishing with Katchalov и нажмите кнопку "Принять участие".

Евгений ждет соперников за столами! Такое событие нельзя пропускать!

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте мгновенно до 2500 грн на свой счет и играйте с легендами украинского покера!

Возьмите покер на пляж, скачав удобное приложение PokerMatch в App Store!