Трое украинцев продолжают борьбу за миллион евро

Сергей Леонов, Глеб Ковтунов и Денис Шафиков остались в списке претендентов на победу Главного События завершающего этапа серии EPT, который проходит в Праге.

Все трое известных украинских покеристов уже гарантировали себе призы — почти девять тысяч евро. Лучше всего обстоят дела, на данный момент, у Шафикова — 361 тысяч фишек. У Ковтунова 335 тысяч фишек, а в Леонова — 254 тысячи фишек.



Глеб Ковтунов / Фото: korrespondent.net

Отметим, что Денис Шафиков уже входит в ТОП-10 украинских покеристов, по количеству выигранных призовых. А Глеб Ковтунов на данный момент оккупировал 15 строчку этого рейтинга.

Лидером является немец Роман Герольд. У него на руках 769 тысяч фишек. До третьего дня турнира "дожили" 141 участник.

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Победителя Главного События этапа в Чехии определят 17 декабря.