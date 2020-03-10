Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии

Суперуспешным для украинских покеристов стал турнир Monsterstack с бай-ином 350 евро и призовым фондом 380 тысяч евро, в рамках престижной серии WSOP Circuit, что происходит в чешском Розвадове. Покерные баталии собрали аж 1211 участников и сразу три первые позиции среди них достались украинцам – бронзовому призеру чемпионата Украины по покеру Михаилу Сезоненко, Антону Якушко и Валерию Фирстенко.

На финальном столе сошлись представители 7 разных стран, впрочем трио украинцев одним за другим лишилось всех оппонентов. Когда за столом остались только "свои" первым покинуть его пришлось Валерию Фирстенко. Его 78 не смогли "переехать" JJ Якушко. За третье место Фирстенко заработал 26 850 евро.

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В хедз-ап с огромным преимуществом в фишках зашел именно Якушко: 92 миллиона, против 26 миллионов у Сезоненко. Впрочем, уже через две первые раздачи Михаил существенно сократил это отставание, а затем и вырвал победу в длительном поединке. Хедз-ап длился больше часа, а в решающей раздаче Сезоненко своими KJ переехал QQ Якушка. Михаил вместе с чемпионским перстнем заработал 70 тысяч евро, а Антону досталось 38 тысяч евро. Кроме того, все трое украинцев получили билеты на Main Event WSOPE стоимостью 10 300 евро.



Михаил Сезоненко – чемпион WSOP Circuit / фото: King's Resort

В целом же в призовую зону (127 участников) попали аж 10 украинцев. Кроме трех триумфаторов это Денис Мудрицкий (15-е место/3100 евро), Станислав Колодонос (24/1750), Ренат Богданов (26/1750), Вадим Сеничкин (82/80), Вадим Бабисов (92/800), Ярослав Шкляр (96/700), Арсений Гвоздецкий (111/700).