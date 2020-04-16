Турнир PokerMatch Million – попробуй свои силы в битве за миллион!

В крупнейшем украинском покер-руме PokerMatch — очередное грандиозное событие! Супертурнир PokerMatch Million ближайшую субботу вновь откроет двери для всех желающих. Будет горячо!

Старт миллионника намечен на субботу, 18 апреля, и ровно в 20:00 по киевскому времени игроки займут свои места за покерными столами, чтобы определить нового чемпиона одного из крупнейших украинских покерных ивентов!

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Как и все супертурниры на PokerMatch, PokerMatch Million может похвастаться уникальными особенностями. Его правила не предусматривают ребаев или аддонов, а количество повторных входов ограничено четырьмя. Кроме того, покеристы, которые зарегистрируются в турнире до его начала, получат на 25% больше фишек, а это прекрасная возможность продемонстрировать свой скилл! Для участия в миллионнике необходимо внести бай-ин в размере 1 100 гривен или получить билет в одном из ежедневных отборочных сателлитов.

Неудивительно, что подобные турниры привлекают повышенное внимание среди игроков. Количество участников миллионника постоянно растет, и прошлый турнир уже преодолел отметку в 1 142 входа и 1 142 000 гривен призового фонда. Его победителем стал опытный регуляр Влад "betman95", заработав за вечер более 137 тысяч гривен! Хороший вызов для амбициозных покеристов, не так ли?

Кстати, за перипетиями борьбы в PokerMatch Million вы сможете следить в прямом эфире в Twitch – на стриме волшебной Алены "alohahaloha".

Что ж, битва будет жаркой, но за такие призы стоит побороться! Регистрируйтесь в турнире PokerMatch Million прямо сейчас и сделайте покерную мечту реальностью!