Турнир серии PokerMatch в Харькове помог Эндрю Хиллсу установить покерный рекорд 2019-го года

Британский профессионал Эндрю Хиллс установил оригинальное достижения прошедшего года. В 2019-м он 19 раз попадал в призы различных турниров. К тому же, в 18-ти разных странах планеты. В частности, и в Украине.

41-летний британский покерист Эндрю Кристофер Хиллс получил оригинальную награду. Ее называют "Flag hunter" ("Охотник на флаги"). Эту статуэтку Эндрю вручили за то, что он объездил и главное попадал в призовую зону на турнирах в наибольшем количестве стран за прошлый год.

Хиллс успешно сыграл в 18-ти государствах. Это такие развитые страны как его родная Англия, Франция или США. А также и экзотические Аруба, Сан-Марино или Мальта.



Эндрю Хиллс. Фото: HendonMob

Одну из пяти побед в году британец одержал в Украине. В феврале Хиллс победил в Харькове на серии PokerMatch UA Millions в турнире Deuces Wild. А к тому еще и попал в призы в Омахе.

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Кроме Украины в 2019 году Эндрю побеждал в Сан-Марино, Румынии, Франции и Италии.