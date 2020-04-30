Турнирная битва за миллионы гривен призовых весь уикенд на PokerMatch

Ставки увеличены, господа! С 1 по 3 мая, игроки крупнейшего украинского покер-рума смогут принять участие в серии PKO High Roller, в которую войдет турнир PokerMatch Million! Всего за один уикенд будет разыграно 2 500 000 гривен!

Украинский покер-рум PokerMatch продолжает свой марафон ярких покерных серий! В этот уикенд игроков ждет серия PKO High Roller, в рамках которой будет сыгран топ-турнир PokerMatch Million с гарантией 1 000 000 гривен!

Хайроллер-серия состоит из 10 турниров по Холдему, Омахе и Китайскому покеру с бай-инами от 1100 до 11 000 гривен. Как всегда, игроки смогут увеличить свой доход в дополнительных акциях, и в этот раз покеристов ждет PKO High Roller Турниромания с призовым фондом в 100 000 гривен. Получайте очки за каждого выбитого оппонента и увеличивайте свой банкролл!

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Турниры PKO High Roller пройдут в формате прогрессивного нокаута с ре-энтри, за исключением топ-ивента PokerMatch Million, который стартует в субботу, 2 мая, в 20:00.

PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

Правила миллионника остались без изменений: баунти, ребаев и аддонов не будет, а каждый игрок сможет сделать не более четырех входов. Те покеристы, которые захотят увеличить свое преимущество, будут иметь возможность зарегистрироваться в турнир до его начала и получить увеличенный стек. Гарантированный призовой фонд в 1 000 000 гривен тоже не изменился, и победитель турнира заработает шестизначную сумму за один вечер!

С полным расписанием турниров можно ознакомиться на официальной странице серии на сайте PokerMatch.

Первый уикенд мая — отличный повод написать свое имя на одном из чемпионских кубков серии PKO High Roller! Играйте и побеждайте!

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