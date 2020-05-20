Турнирный покер победил пандемию

После многомесячной паузы, вызванной всемирной пандемией коронавируса COVID-19, оффлайн-покер все активнее возвращается к жизни.

Уже в нескольких странах можно сыграть в кэш-игры, а со следующей недели к любимой занятию смогут вернуться и турнирные мастера.

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Для этого придется посетить Чехию. Казино King’s Resort в городке Розвадов (который справедливо все чаще называют европейской столицей покера) станет площадкой для серии турниров The Big Week. Первые соревнования стартуют здесь в следующий понедельник 25 мая. Это будет турнир с гарантией 3 тысячи евро и бай-ином 33 евро. В течение небольшой серии будет проходить по одному турниру ежедневно всю следующую неделю.

Поэтому теперь у украинских профессионалов появилось еще больше поводов надеяться на скорое открытие границ, ведь King’s Resort является очень успешным местом для наших соотечественников. В частности, перед вспышкой пандемии в Розвадове как раз набирала обороты престижная серия WSOP Circuit, где в первых турнирах украинцы успели завоевать несколько высоких позиций.