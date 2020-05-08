Турнирный покер. Как стать звездой в онлайн-игре

МТТ (Multi-Table-Tournaments) – один из самых популярных и перспективных видов покера, зрелищность которого настолько высока, что лучшие его представители являются настоящими спортивными звездами и за каждым их шагом следят тысячи фанатов.

МТТ содержит в себе множество элементов, присущих другим дисциплинам, поэтому его можно смело назвать квинтэссенцией покера, которая вобрала в себя лучшие черты самой популярной в мире карточной игры.

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Несмотря на простые и нехитрые правила, турнирный покер часто вызывает немало проблем для новичков, ибо через постоянную изменчивость условий выбор оптимальной стратегии оказывается довольно сложной задачей. Профессионалы тратят сотни часов на совершенствование покерных навыков, но для успеха на начальном этапе карьеры в онлайне стоит взять на вооружение лишь несколько простых правил.

Выбор турнира

Впервые открыв турнирное лобби, новички теряются среди разнообразия различных типов МТТ и предпочитают в основном крупные ивенты. В этом и заключается их большая ошибка. Чтобы сделать правильный выбор, нужно обратить внимание на три самых важных параметра, а именно: тип, структура рост блайндов и количество участников события.

Основные типы турниров

Фризаут – игрок покидает ивент, если проиграет все свои фишки.

Ребай и ре-энтри турниры – проиграв весь стартовый стек, покерист может сделать так называемое ре-энтри (повторный вход в турнир) или ребай (докупать фишки).

Нокаут-турниры – в таких ивентах за выбивание соперника предусмотрена специальная награда, которая прилагается к основному призовому фонду.

Сателлиты – это события, в которых главным призом является билет в более дорогой турнир.

Фрироллы – бесплатные турниры, в которых можно выиграть денежное вознаграждение или другой ценный приз.

Структура роста блайндов

По структуре турниры можно условно разделить на два типа: медленные и быстрые. К медленным ивентам относятся турниры с обычной и глубокой структурой, стартовый стек в которых составляет 100-200 больших блайндов, а время роста уровня блайндов лежит в промежутке от 10 до 20 минут.

К быстрым структурам относятся различные турбо- и гипертурботурниры, в которых время уровня не превышает 5 минут, а стек в 50 больших блайндов.

Количество игроков

Небольшие турниры – количество участников не превышает 1000 человек.

Крупные турниры-миллионники – количество участников достигает нескольких тысяч, а иногда десятков тысяч игроков.

Судя из перечисленных параметров, наиболее выгодными являются небольшие ивенты с ребаями или без, с обычной структурой, которая позволяет реализовать преимущество над соперником.

Хорошим примером подобных турниров являются ивенты [5k] Long Run, [10k] Great Run и [5k] Freezout Classics Deepstack в крупнейшем украинском покер-руме PokerMatch, который к тому же предоставляет дополнительные 25% фишек для игроков, которые зарегистрируются до старта турнира.

Базовая стратегия

Базовая стратегия МТТ не является жестким сводом правил, поскольку в зависимости от текущей стадии турнира покерист вынужден играть в определенном стиле.

Ранняя стадия предполагает солидную игру с лучшими стартовыми руками, поскольку в начале турнира стеки еще глубокие и участники должны медленно наращивать количество фишек, стараясь не вылететь из игры.

Средняя стадия диктует более агрессивную манеру, поскольку значительное количество участников уже проиграло немалое количество фишек и пытается просто попасть в зону призовых выплат. На этой стадии имеет смысл широко атаковать блайнды пассивных соперников.

Баббл. Игра на баббле (перед зоной выплат) очень зависит от количества фишек в стеке конкретного оппонента. Если за столом много игроков с коротким стеком, следует выбрать агрессивный стиль и заставлять их отдавать блайнды без боя. Если ваш стек ниже среднего или совсем небольшой – тайтовая игра станет лучшим решением.

Поздняя стадия. Сразу после того как лопнул баббл и участники обеспечили для себя минимальные выплаты, многие из игроков пытаются нарастить стек, делая серьезные ошибки. Владельцам большого количества фишек следует использовать эти ошибки и планомерно наращивать стек, а тем игрокам, чей стек не дает пространства для маневра, следует придерживаться стратегии олл-ин или пас, пытаясь удвоиться.

Финальный стол. Эта стадия турнира является ключевой, и все действия игрока должны быть направлены на попадание в число лучших. Именно на финалке разыгрываются крупные призовые, поэтому стоит уделить большое внимание стратегии оппонентов и выбора оптимального решения в игре с ними.

Выводы

Несомненно, турнирная игра требует разносторонних знаний, охватывающих многие сферы покера, от стратегии глубоких стеков до пуш-фолда и хэдз-апа. Однако для успешного старта в качестве турнирного игрока достаточно овладеть основами покера и следовать оптимальной стратегии. Соблюдайте основные правила турнирного игрока.

Банкролл-менеджмент

МТТ относится к дисперсионным дисциплинам, поэтому игрокам следует придерживаться тайтовой стратегии ведения банкрола, которая предусматривает наличие 80 и более бай-инов. Например, с банкролом в 1,000 гривен вам не стоит играть турниры дороже 10-15 гривен. При этом новички могут совершенствовать свои навыки, не вкладывая в игру ни копейки. Речь идет о фрироллах, дающих возможность выиграть реальные денежные призы без малейшего риска.

Хорошим выбором бесплатных турниров могут похвастаться немногие покер-румы, но PokerMatch является приятным исключением из правил, предлагая своим игрокам насыщенную сетку ежедневных фрироллов на любой вкус.

Грамотный выбор турниров

Абсолютному большинству игроков следует взвешенно оценивать свои силы и отдавать предпочтение небольшим турнирам с плавной структурой блайндов, делая исключение для самых крутых серий, которые содержат огромные призовые. К этим турнирам относятся серии PONT, турнир PokerMatch Million и другие события, победа в которых способна изменить жизнь покериста.

Продуманная игровая стратегия

Выбор подходящей стратегии в той или иной турнирной стадии является одним из важнейших навыков покериста. Для того чтобы достичь профессионализма, игроку следует уделять достаточно времени для совершенствования мастерства.

В качестве учебного пособия можно использовать Vodы профессиональных игроков, обучающие ресурсы, а также стримы, основным плюсом которых является возможность воочию увидеть действия покер-про.

Удачи вам в усвоении турнирного покера онлайн! Станьте лучшим из лучших в спортивной борьбе!