Турниры или кэш-игра: что выбрать новичку в покере

Кэш или турниры? Большинство игроков, которые впервые открывают покерный клиент, ставят перед собой этот вопрос, а некоторые профессионалы не могут найти ответ в течение всей карьеры. Попробуем выделить основные различия между двумя главными дисциплинами в покере и оценить преимущества каждой из них для начинающих покеристов.

Кэш-игра

Кэш — один из видов покера, который играют с произвольным стартовым стеком без временных рамок. Правда в кэш-игре есть немало нюансов для новичков, в которых не помешает разобраться.

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Преимущества для новичков:

Свобода действий. Согласно регламенту этой покерной дисциплины игрока не ограничивают во времени, которое он проводит в игре. Можно сесть за стол в любой удобный момент, а соответственно и покинуть его. Профессионалы имеют возможность составить гибкое расписание рабочего дня, а любители — поиграть в обеденный перерыв.

Выбор стола. Традиционная кэш-игра предлагает покеристу самому выбрать место где сесть. Не нравится иконка соперника или он мешает играть? Просто откройте любой другой стол. Если же не хотите терять время — попробуйте популярный формат буст-покера, где столы меняются автоматически, после того как вы сбросили карты!

Стабильный стек. В отличие от турниров, где размер стека может таять с ростом уровня блайндов, в кэше всегда можно докупить фишки. А значит, остаться в игре, чтобы реализовать свое преимущество над слабым оппонентом.

Низкий фактор удачи. Как известно, покер — игра мастерства, а кэш как нельзя лучше подпадает под это определение. Получив необходимые навыки, игрок может минимизировать потери и иметь стабильный доход.



Кэш-игра. Фото: gameofpokeronline

Сложно для новичка:

Трудности в усвоении. Именно эта дисциплина является сложной для новичка, поскольку ее усвоение требует достаточно длительного времени. Игрок, который только начинает играть в кэш, должен приложить немало усилий для того, чтобы подняться до высоких лимитов.

Высокая конкуренция. Привлекательность кэш-игры поспособствовала рождению целого поколения онлайн-профессионалов, обладающих глубокими знаниями и огромным опытом. Понадобится не одна сотня часов упорной практической и теоретической работы для того, чтобы сравняться с ними.

Профессиональные навыки. В мире современного покера в кэш-игре невозможно зарабатывать большие деньги без математического склада ума, выносливости, трудолюбия, педантичности и невероятной преданности любимому делу.

Турниры

Турнирная игра, или MTT (Multi-Table-Tournaments) — популярный вид покера, в котором огромное количество участников соревнуется за определенный призовой фонд. Цель турнирного игрока — добраться до финального стола и собрать все фишки. Главным отличием МТТ от кэш-игры является его спортивная составляющая и невероятная динамичность, которая привлекает тысячи амбициозных новичков.

Но турнирный покер, как и любая другая игра, имеет огромное количество уникальных особенностей, о которых речь пойдет дальше.



Многостоловые турниры. Фото: WSOP

Преимущества для новичков:

Большие выигрыши. В турнирном покере на кону часто стоят немалые призовые. Часто победа дает возможность в несколько сотен, а то и тысяч раз приумножить сумму вступительного взноса.

Простота. МТТ отличаются от кэш-дисциплин тем, что они не требуют особых навыков для плюсовой игры. Скажем, для успешного старта в дешевых турнирах достаточно базовых знаний, которые не помешает приправить наблюдательностью и дисциплиной.

Много слабых игроков. Турнирный покер привлекает тысячи новичков, которые не обладают необходимыми навыками. В микро-лимитных МТТ сложно встретить сильного оппонента, что делает их неплохим выбором для начала карьеры.

Популярность. Почти все турнирные игроки мирового класса являются медийными личностями и имеют огромную армию поклонников. За финальными столами крупнейших ивентов наблюдают миллионы зрителей, тогда как имена кэш-игроков часто известны лишь узкому кругу.

Сложно для новичка:

Дефицит личного времени. Турнирные игроки вынуждены просиживать в кресле огромное количество времени. Отдельное событие может затянуться на несколько часов, а то и дней, а перерывы в процессе игры – редкое и непродолжительное явление. Начав покерную сессию, почти невозможно предсказать время ее окончания, поэтому профессионалы фактически становятся заложниками любимой дисциплины.

Психологический аспект. Специфика МТТ предусматривает длительные периоды неудач, что является существенным вызовом для психологической устойчивости начинающего. Далеко не каждый новичок способен выдержать напряжение и вернуться на победную тропу.

Многообразие навыков. Турнирные профессионалы должны усвоить большое количество специфических навыков, которые практически отсутствуют в кэш-игре. Это и стратегия коротких стеков – игра на баббле (перед призовой зоной турнира), и осознание фактора ICM (игры в призах) и еще куча мелких вещей, которые позволяют обыгрывать сильных оппонентов. Однако даже прочная теоретическая база не станет гарантией победы из-за высокой дисперсионной составляющей турниров.



Многостоловые турниры. Фото: WSOP

Какую дисциплину выбрать?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если вы трудолюбивы, амбициозны и готовы вкладывать время в обучение — кэш станет лучшим решением. Если же вас привлекает соревновательный аспект и возможность отметиться за телевизионным столом Мировой серии покера (WSOP) — занимайте место за одним из турнирных столов. К тому же не стоит забывать, что некоторые профессионалы являются универсальными игроками, демонстрируя великолепные результаты в обеих дисциплинах!

Только попробовав собственные силы в различных игровых форматах, можно принять взвешенное решение. Поэтому запаситесь терпением и сделайте первый шаг в увлекательный мир покера!