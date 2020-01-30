Турниры, на которых можно разбогатеть — WSOP объявила даты соревнований с высокими лимитами

Организаторы Всемирной серии покера (World Series of Poker) обнародовали полный календарь фестиваля 2020-го года. Соревновательный график дополнили девятью турнирами хайроллеров.

Поэтому на WSOP-2020 будет девять турниров с ценой за вход от 50-ти до аж 250-ти тысяч долларов. Эти соревнования пройдут с 29-го мая и до 11-го июля.

Даже в этом суперсписке дорогих турниров выделяется событие, которое стартует 27-го июня. Super High Roller No-Limit Hold'Em 8-Handed. Бай-ин – 250 тысяч долларов.



WSOP. Фото: Cardschat

Напомним, в начале этого года организаторы уже объявляли календарь WSOP, в частности, рассказывали о нескольких новых турнирах.

В общем на Всемирной серии покера-2020 будет 17 новых событий. Мейн Ивент стартует первого июля. Титул чемпиона Главного События будет защищать Хосейн Энсан, который победил здесь в прошлом году. Тогда он выиграл 10 миллионов долларов.

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51-я Всемирная серия покера стартует 26-го мая.