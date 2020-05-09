Тысячи гривен в новом покерном турнире: где заработать деньги вечером

Поклонники турнирного покера получили новый ежедневный топ-ивент PokerMatch Daily Grand со стартовым взносом 220 гривен и гарантированным призовым фондом 200 000 гривен!

Крупнейший покер-рум PokerMatch продолжает насыщать соревновательную онлайн-программу! С 6 мая в 20:00 в ежедневном расписании появился новый увлекательный турнир с солидной гарантией в 200 000 гривен!

В PokerMatch Daily Grand у каждого игрока есть возможность войти в турнир 4 раза, а также пополнить свои запасы фишек благодаря ребаям и аддонам.

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Такая интересная структура сразу привлекла внимание любителей и профессионалов. Первый турнир PokerMatch Daily Grand собрал сразу 264 000 гривен призового фонда, а уже на следующий день это достижение было улучшено и покеристы разыграли уже 277 000 грн призовых! Победители турниров получили 44 000 и 53 000 гривен призовых соответственно. Отличный результат для "новичка" турнирной сетки!

Еще одним преимуществом нового турнира является возможность выиграть пятизначные призовые без особых затрат, ведь в него можно отобраться с помощью сателлитов, взнос в которые начинается от 5 гривен!

Между тем, все больше игроков каждую субботу участвуют в интересной тренировке с большими выигрышами – турнире Saturday Workout. В эту субботу, 9 мая, призовой фонд в нем составит 100 000 гривен, а побороться за него можно будет за небольшой бай-ин в 11 грн. Нужно укрепить покерные мышцы? Регистрируйся в Saturday Workout 11kg и докажи, что именно ты – лучший спортсмен в руме!

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