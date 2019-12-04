У известного покериста украли Mercedes

Один из ведущих покеристов планеты британец Сэм Трикет стал жертвой ограбления. Буквально, из-под дома Сэма воры украли его автомобиль – Mercedes G Wagon.

Стоит такое авто от 200 тысяч долларов. Сэм сразу поделился видео, на котором хорошо видно как трое мужчин толкают автомобиль рядом с его домом. Поэтому покерист надеется, что Mercedes таки найдут.

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Кража, конечно, дело не слишком приятное. Но, учитывая то, что за свою карьеру, только в живых турнирах, он выиграл более 20 миллионов долларов, покупка нового авто не станет слишком сильным ударом по кошельку Сэма.