На крупной покерной серии в Киеве сразились за 10 000 000 гривен

Тысячи покеристов из разных стран поучаствовали в борьбе за призы, а три топ-турнира серии покорились киевлянам

В ноябре в Киеве прошёл Гранд-финал крупнейшей «живой» покерной серии в Украине PokerMatch UA Millions.

Поучаствовать в турнирах серии и побороться за общий призовой фонд более 10 000 000 гривен в столичный клуб спортивного покера Full House Kyiv съехались спортсмены из разных городов Украины и гости из-за рубежа. Всего в серии приняли участие покеристы из 14 стран мира, в том числе представители дальнего зарубежья: Нидерландов, Италии, Ирана, Израиля, Марокко и других стран.

За 11 дней были разыграны кубки в 12 турнирах по Безлимитному Холдему и Омахе, а топ-событиями Гранд-финала стали турниры-миллионники: PokerMatch Millions, чемпионат Украины по спортивному покеру и Главное событие серии с рекордным для Украины призовым фондом в 3 000 000 гривен.



Лучший игрок турнира Ренат Богданов​. Фото: Poker Match

Победителем турнира PokerMatch Millions стал Ренат Богданов, который не так давно привёз из Чехии золотой чемпионский браслет WSOP Europe. Кстати, Ренат отметился за финальными столами всех трёх топ-турниров: в чемпионате Украины и в Main Event он закончил борьбу на восьмом месте.

Киевлянин Максим Доброштан стал новым чемпионом Украины по спортивному покеру и выполнил норматив мастера спорта, а Главное событие серии покорилось Виталию Кушниру.



Представительницы женского турнира​. Фото: Poker Match

Отдельно отметим яркий финал отбора в сборную Украины, который прошёл на серии PokerMatch. За место в сборной страны боролись девять покеристок, которые успешно прошли отбор, и в итоге лучшей тут стала Анна Мазно из Харькова.

Читайте также: Украинка впервые едва не стала чемпионом авторитетного покерного тура

Серия PokerMatch UA Millions проходит уже два года. За это время её этапы принимали Киев, Харьков, Одесса и Прага. Организаторы обещают, что в следующем году географию расширят. И ещё много других приятных сюрпризов для покеристов.