У Михаила Красницкого был хороший шанс завоевать 8-й украинский браслет за всю историю Всемирной серии покера. В одном из турниров онлайн-версии WSOP наш покерист остановился в 6 шагах от трофея.

В турнире №47 с бай-ином 1000 долларов, за титул боролись поклонники довольно нового, но уже популярного вида игры – Холдема 6+. На кону оказалось почти полмиллиона долларов, 82 тысячи из которых достались малазийцу Полу Тео, который завоевал звание чемпиона.

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Михаил "remand" Красницкий финишировал седьмым и получил 12 750 долларов призовых. Любит играть украинец и в офлайне. В 2017 году Красницкий занял второе место в одном из турниров PokerMatch UA Millions в Одессе.