Украинцы продолжают зарабатывать на весеннем чемпионате по онлайн-покеру

Престижная весенняя серия продолжает дарить положительные эмоции украинским поклонникам онлайн-покера. Мы получили еще одного чемпиона и вице-чемпиона.

Украинский игрок с ником "gerasag" справился со всеми соперниками в турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 1050 долларов. Ивент проходил в формате прогрессивный нокаут, а на кону оказалось 350 000 долларов. Чемпиону из Украины достался солидный кусок пирога – более 48 тысяч долларов.

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Не отстают украинские покеристы и в баталиях по Омахе. Наш опытный игрок Вадим "vadka" Шлез остановился в шаге от трофея в четырехкарточной игре. Харьковчанин занял второе место в турнире за 109 долларов и почти в 90 раз приумножил стартовый взнос. Приз для вице-чемпиона – 9 627 долларов. Главной же специализацией Вадима Шлеза остается "живой" покер, где украинец выиграл призовыми более 1,3 миллиона долларов.