Украинцы "разрывают" весенний чемпионат по онлайн-покеру

Пока "живая" игра находится на паузе, мировое покерное сообщество активно штурмует весенний чемпионат по онлайн-покеру. Не отстают и игроки из Украины.

Очередной трофей в онлайн-баталиях завоевал известный украинский покерист Антон "aJarov" Якуба, которому не было равных в турнире с бай-ином 1050 долларов. Ивент по Безлимитному Холдему собрал 921 участника, а чемпион получил более 131 тысячи долларов. Украинский флаг красовался на вершине таблицы выплат и в турнире по Безлимитному Холдему за 530 долларов. Титул чемпиона достался нашему Олегу "Fukuruku" Васильченко, цена трофея – более 77 тысяч долларов.

Читайте также: Турнирный покер. Как стать звездой в онлайн-игре

За шаг от победы в турнире с бай-ином 109 долларов остановился украинский игрок с ником "dedaden". Правда, даже за второе место получил кругленькую сумму – более 73 тысяч долларов. Оно и не удивительно. Событие собрало 7274 участника, а призовой фонд вырос до 727 400 долларов.

Титул чемпиона весенней серии теперь есть и в коллекции украинца с ником "Gelaman". Победа в турнире с бай-ином в 55 долларов сделала нашего игрока богаче почти на 27 тысяч долларов. Успешно борются украинцы и в турнирах серии с низкими бай-инами. Доказано игроком megamaster11, который оставил за спиной более 22 тысяч соперников и превратил 5,5 долларов в 4 745, оформив победу.