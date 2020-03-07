Украинцы настроены сорвать большой куш в Чехии

В чешском Розвадове продолжается одна из главных покерных серий – WSOP Circuit. Сразу несколько украинцев сохраняют хорошие шансы на глубокий проход в одном из крупнейших турниров серии – Monsterstack с призовым фондом 400 000 евро и бай-ином 350 евро.

Комфортнее всего из наших спортсменов за чешскими столами пока чувствует себя вице-чемпион Украины Андрей Грильберг. Во входной день 1С он показал третий результат – 660 000 фишек и уверенно пробился во второй день турнира.



Андрей Грильберг – вице чемпион Украины

Со скромным результатом, впрочем тоже добился цели Виталий Кавколюк. У него 239 000 фишек. Через день 1В пройти дальше сумел лишь один украинец Арсений Гвоздецкий в стеке которого 212 000 чипов.

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Вспомним, днем ​​ранее путевки во второй день себе обеспечили Антон Якушко (490 000 фишек), Ренат Богданов (240 000) и Роман Уланов (130 000). Поэтому борьбу за призы продолжат не менее 6 украинцев. Еще несколько наших соотечественников попробуют свои силы во входных днях 1D и 1Е. Собственно, официальный второй день турнира Monsterstack стартует уже 8 марта, а 9-го мы узнаем имя победителя.

К слову первый чемпионский перстень на WSOP Circuit уже разыграли. Израильтянин Эял Эшкар получил 11 762 евро призовых за победу в турнире NLH Bounty Freezeout с бай-ином 350 евро. Украинцы здесь в призовую зону не попали.