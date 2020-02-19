Украинцы штурмуют этап мирового покерного тура

Наши покеристы отличились уже на старте немецкого этапа WPT – трое украинцев попали в призы по итогам турнира Opener. А Виталий Кавколюк даже был близок к выходу на финальный стол.

Последние полгода для Виталия Кавколюка оказались очень плодотворными. В сентябре 2019-го украинский покерист занял второе место в главном событии PokerMatch UA Millions Poker Series и заработал почти полмиллиона гривен. Затем были еще несколько ITM в живых турнирах. А очередной успех Кавколюка – 13-е место в WPT Opener, которое организаторы оценили в 8 тысяч евро призовых. Часть добычи украинца, а именно 3300 евро, трансформировалась в билет на главное событие фестиваля в Розвадове. Турнир уже стартовал, а на кону мейн ивента – 1,5 миллиона евро.



Рикардас Вимерис. Фото: King's Resort

Не с пустыми руками WPT Opener с бай-ином в 550 евро покинули еще двое украинцев Назар Бугаев и Владимир Трубанов. Всего на призовой фонд в 500 тысяч евро претендовали 893 покериста, а турнирные баталии растянулись аж на 5 дней.

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Наиболее выносливым в покерном марафоне оказался литовец Рикардас Вимерис. Триумф в WPT Opener принес чемпиону 79 тысяч евро призовых и, конечно, пропуск на главное событие немецкого этапа.