Украинцы удачно стартовали на WSOP Circuit

В чешском Розвадове началась одна из самых престижных покерных серий – WSOP Circuit. Уже на старте дебютного турнира – Monsterstack с бай-ином 350 евро и гарантией 400 000 евро, не плохо проявить себя удалось сразу нескольким украинцам.

Так многократный призер PokerMatch UA Millions Антон Якушко сумел завершить первый день соревнований в топ-десятке по размеру стека. Якушко успел превратить 100 000 стартовых фишек на 490 000, по итогам дня. Это в полтора раза больше среднего стека турнира.

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Антон Якушко / фото: King's Resort

Не плохо обстоят дела и у Рената Богданова. Украинец в прошлом году здесь же в Розвадове выиграл чемпионский браслет WSOPE, а теперь планирует пополнить коллекцию и кольцом WSOP Circuit. У Богданова 240 000 фишек. Еще один украинец, которому удалось пробиться во второй день соревнований – Роман Уланов. Призер PokerMatch UA Millions работает со стеком в 130 000.

В общем день 1А турнира Monsterstack собрал 122 участника, лишь 51 из которых остались в игре. Среди них и трое упомянутых украинцев.

Всего Monsterstack будет аж 5 входных этапов. Следовательно, официальный второй день турнира стартует 8 марта, а победитель соревнований определится 9 марта.