Канадский онлайн-регуляр Паркер Талбот одержал свою самую большую победу в карьере. Остановить звезду в хедз-апе не удалось украинцу с ником "VladTheSlaye".

Несмотря на поражение в решающей дуэли, наш покерист превратил бай-ин 2100 долларов в весомый приз – 191 491 доллар. В напряженной онлайн-битве, которая собрала 768 игроков, "VladTheSlaye" шел чип-лидером, но не сумел удержать преимущество. В итоге украинец не досчитался 70 тысяч долларов – Паркер Талбот заработал 261 489 долларов.

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Для эпатажного канадского стримера, которого в онлайне знают как "tonkaaaa", это самый большой приз в карьере. Впрочем, по иронии судьбы, полноценно разделить с Талботом победу не смогли десятки тысяч его сторонников. Недавно Паркер взял паузу в стримерской деятельности. Правда, учитывая солидный занос, пообещал снова выйти в эфир.