Пока престижные "живые" серии не вернулись в игру, украинские покеристы успешно сражаются за виртуальными овальными столами. Очередная пятизначная сумма пополнила банкролл нашего игрока с ником "lSultanchikl".

Чтобы выиграть кругленькую сумму – 100 002 доллара (2,76 млн гривен) – украинцу не пришлось существенно тратиться, но нужно было побить килополе. В турнире за 109 долларов зафиксировали почти 6 тысяч входов. Длительный покерный марафон завершился триумфом украинского покериста "lSultanchikl".

Читайте также: Украинец вплотную подобрался к титулу чемпиона мира и разбогател на 16 тысяч долларов

Чемпион получил почти на 30 тысяч больше своего оппонента в хедз-апе – британца "Fisherman9695". Для украинских мастеров онлайн-покера это далеко не единственная победа в период карантина. Чего только стоят успехи нашего регуляра Андрея Новака.