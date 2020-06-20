Украинские покеристы, которые все еще не могут вернуться к живой игре из-за пандемии коронавируса, несмотря на это не теряют времени и один за другим добиваются заметных успехов на онлайн-площадках.

Так Олег "Fukuruku" Васильченко стал триумфатором одного из турниров Summer Series. Вход на соревнования с гарантией 125 тысяч долларов стоил 55 "зеленых" и собрал аж 2436 участников. Самым успешным из них, после более 11 часов игры, оказался именно украинский профи. В хедз-апе Васильченко победил голландца с ником "nuenen1" и заслуженно взял 18 356 долларов призовых.

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Для Олега подобные победы не новинка. В частности, в начале мая он выиграл один из турниров Весеннего чемпионата по онлайн-покеру, где заработал почти 80 тысяч долларов.

Еще более ощутимые успехи Васильченко в живой игре. В 2016 году он стал чемпионом Мирового покерного тура (WPT). Победа в Main Event WPT Prague тогда принесла ему 140 тысяч долларов. Общие же призовые Олега Васильченко за карьеру в турнирах достигли уже более 300 тысяч долларов.