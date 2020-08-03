Наши покеристы продолжают успешно выступать на онлайн-турнирах.

Недавно почти 200 тысяч долларов получил украинец с ником "VladTheSlaye". Он занял второе место в дорогом турнире с бай-ином в 2100 долларов.

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Новый триумф украинского покера несколько скромнее. Наш игрок "waveless" занял первое место в турнире, вход в который стоил 55 долларов. Украинец победил поле из почти пяти тысяч входов и в итоге, "Waveless" заработал 34 740 долларов.

Второе место в соревновании занял ирландец "14alonso14". Его выигрыш составил 24 200 "баксов".