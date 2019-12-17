Украинец Александр Довженко стал четвертым на представительном турнире в Чехии

Наш опытный спортсмен отлично прошел всю турнирную дистанцию и заработал более 30 000 евро.

Известный украинский покерист Александр Довженко успешно выступил в большом турнире Czech Poker Masters, который вчера завершился в Розвадове.

В турнире с бай-ином 330 евро было сделано за четыре дня почти 6 тысяч входов, а его призовой фонд составил почти 600 тысяч евро. Довженко сумел показать весь свой опыт и покерное мастерство и вышел за финальный стол со вторым стеком.

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К сожалению, украинцу не суждено было взять главный приз. "Проиграл с парой дам паре королей чип-лидера", - написал Александр на своей странице в соцсетях. В итоге украинец финишировал на четвертом месте и заработал более 30 тысяч евро призовых. А победу в турнире праздновал хорват Иван Курич (100 тысяч евро за первое место).

Довженко уже давно и успешно играет в покерных турнирах по всему миру, а свои первые официальные призовые он заработал еще в далеком 2001 году. Всего за карьеру в "живых" турнирах Александр заработал более 2,5 миллиона долларов призовых. По этому показателю он входит в топ-5 самых успешных игроков Украины.