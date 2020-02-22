Украинец громит соперников на покерном фестивале в Сочи

Одессит Иван Шептицкий в течение недели пробился в топ-три сразу на двух турнирах в рамках Sochi Poker Festival.

Для начала Шептицкий нагулял аппетит в турнире Warm Up с бай-ином 710 долларов, где организаторы зафиксировали 177 входов. Когда в игре осталось только трое, включая украинца, покеристы заключили соглашение. Шептицкий на достигнутом не остановился и завоевал трофей. Победу одессита организаторы оценили в более 17 тысяч долларов.

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Близким к золотому дублю Иван Шептицкий был по итогам Sochi Poker Cup с бай-ином 600 долларов. В споре со 182 входами украинец не сумел опередить только двух соперников и пополнил свой банкролл более чем на 8 тысяч долларов.

Соответственно, в целом в активе Ивана Шептицкого уже почти 370 000 долларов призовых за карьеру. Одессит находится в топ-30 самых успешных украинских покеристов всех времен.