Украинец Шафиков занял 22 место в главном событии Европейского покерного тура

Наш покерист записал в свой актив очередной лонг-ран в Main Event, в этот раз в Праге. Впрочем Денису Шафикову удалось подобраться к своему лучшему результату – 4-му месту, которое занял в главном событии EPT в Барселоне в 2015 году.

Кроме Дениса Шафикова, в турнире с бай-ином 5 300 евро себя хорошо зарекомендовали еще двое украинцев. Сергей Леонов из 1154 участников занял 103 место (10 970 евро призовых), а Глеб Ковтунов пришел к финишу 58-ым (14 550 евро).

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На нечто большее, чем 22 итоговая позиция, мог претендовать Денис Шафиков. Но попал в кулер против Габи Лившица. Украинец выставился с карманными валетами, у оппонента оказались дамы.



Денис Шафиков. Фото: EPT

Главное событие в Праге Шафиков завершил с результатом в 33 300 евро. В целом же за карьеру украинец уже успел заработать в оффлайне миллион и почти двести тысяч долларов.