Украинец стал обладателем чемпионского перстня WSOP Circuit

Украинский покер-про Валентин "tiktakonelov" Шабельник сумел победить на одном из турниров престижной онлайн серии WSOP Online Super Circuit Series.

Турнир по безлимитному холдему с гарантией 30 тысяч долларов собрал аж 435 желающих заплатить бай-ин в 300 долларов, поэтому они в 4 раза перебили гарантию. 79 170 долларов составил обычный призовой фонд, а еще 43 500 разыграли в виде баунти. За каждый нокаут покеристы получали по 100 долларов.

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В призовую зону попали 75 спортсменов, а лучшим из них оказался именно украинец Валентин Шабельник. За первое место он получил 19 396 долларов, еще 750 долларов "tiktakonelov" заработал как баунти. В хедз-апе Шабельник, к слову, победил известного профессионала Энтони "heheh" Зинно, который за карьеру в живых турнирах выиграл уже более 10 миллионов долларов.

Валентину Шабельнику до этой отметки еще далеко, но он похоже уверенно туда шагает. В конце прошлого года Валентин выиграл турнир серии Card Player Poker Tour в Лас-Вегасе, за что заработал 136 тысяч долларов. В целом в живых турнирах он уже выиграл почти полмиллиона долларов, а теперь вот добавляет к этому серьезные успехи и в онлайн-соревнованиях.