Украинец Валентин Шабельник выиграл 136 000 долларов на турнире в Лас-Вегасе

29-летний киевлянин Валентин Шабельник стал триумфатором главного турнира серии Card Player Poker Tour в казино Venetian в американском Лас-Вегасе. Победа принесла ему 136 080 долларов.

Это самые большие призовые в 10-летней карьере украинца. Суммарные же выигрыши Валентина теперь достигли 397 760 долларов.

На этот раз, чтобы добраться первой ступени Шабельнику пришлось побить поле из 160 игроков, которые заплатив бай-ин в 3 500 долларов, сгенерировали призовой фонд в полмиллиона долларов.

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Это уже второй титул Валентина в этой серии турниров. 1 декабря он победил на турнире с бай-ином 400 долларов, где выиграл 31 428 долларов. Поэтому, кроме победы в двух соревнованиях, Валентин Шабельник еще и стал лучшим игроком года серии Card Player Poker Tour.