Украинец Виталий Матяш выиграл покерный турнир в Белоруссии

Минск традиционно открывает год белорусской покерной серией, где хватает и украинских игроков. Наш покерист Виталий Матяш празднует победу в турнире по безлимитному Холдему Progressive KnockOut.

В турнире с бай-ином 200 долларов приняли участие 5 десятков покеристов, а кроме постоянных призовых, игроки получали мгновенное вознаграждение за выбивание оппонента. Чемпиона Виталия Матяша ожидал приз в 1613 долларов и примерно столько же украинец накопил благодаря нокаутам.

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Белорусская покерная серия продлится до 13-го января. На выбор игрокам предлагают несколько сайд-ивентов, а за самые престижные трофеи будут бороться участники турнира хайроллеров и главного события.