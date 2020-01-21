Украинец за несколько дней заработал почти 28 тысяч долларов в Чикаго

Богдан Сливинский, который в свое время был основателем ассоциации игроков в покер Ивано-Франковска, а ныне проживает в США, стал призером престижного турнира Heartland Poker Tour (HPT) Ameristar East Chicago Main Event, с бай-ином 1650 долларов.

Богдан сумел пробиться на финальный стол сквозь масштабное поле в 520 игроков. Правда, на финалку Сливинский зашел с коротким стеком, который так и не удалось быстро увеличить. В итоге украинец вылетел на шестом месте, попав под доминацию со слабым тузом против AJ.

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Так или иначе, Богдан сорвал куш в 27 949 долларов. Это вторые по размеру призовые в его карьере. В 2018 году он финишировал тоже шестым на турнире №13 WSOP, что принесло ему 54 160 долларов.



Грег Реймер

Возвращаясь к турниру в Чикаго, то его выиграл знаменитый американец Грег Реймер, который за карьеру заработал покером уже почти 8 миллионов долларов. Триумф на Chicago Main Event добавил к его кошельку 171 411 долларов. При этом Реймер еще и стал рекордсменом серии Heartland Poker Tour (HPT), завоевав уже 5 ее чемпионский браслет.