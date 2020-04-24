Украинец, заработавший с помощью покера миллион долларов в 19 лет. История Евгения Тимошенко

Евгений Тимошенко – один из самых успешных покерных профессионалов, которые родились в Украине. Сейчас он занимает второе место по выигрышам за карьеру среди украинцев, уступая лишь Евгению Качалову. В активе Тимошенко почти 8 миллионов долларов призовых в живых турнирах.

Евгений родился в Харькове в 1988 году. Впрочем, когда ему было 8 лет, семья перебралась в США. Там Тимошенко и увлекся покером. Благодаря телевизионной трансляции он стал свидетелем победы Грега Реймера на WSOP Main Event 2004. И это действо не оставило юного украинца равнодушным.

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Математический склад ума изрядно помог Тимошенко на старте карьеры. Банкролла, как такового, у Евгения не было и он начинал свой путь буквально с 10 долларов. Первые заработки помогли ему принять окончательное решение строить карьеру покерного профессионала. В 19 лет Тимошенко уже мог похвастаться первым миллионом долларов, выигранным в онлайне.

Так как в США играть в покер можно только с 21 года, свои выступления на турнирах Евгений начал с Европы и сразу успешно. В 2007 году он выиграл Irish Poker Open, что принесло ему более 160 тысяч долларов. А уже через 2 года Евгений Тимошенко прогремел на весь покерный мир. Он стал триумфатором этапа WPT в Лас-Вегасе Five Star World Poker Classic, за что получил пока самые большие призовые в карьере – 2 149 960 долларов. В 2014 году Евгений получил еще одну громкую победу. В Австралии он стал победителем турнира с бай-ином 100 тысяч долларов, обыграв за финальным столом суперзвезд покера: Макдональда, Сайдела, Антониуса, Негреану... Этот успех принес уроженцу Украины почти 1,8 миллиона долларов.

Свои корни Евгений, к слову, не забывает несмотря на то, что уже более 20 лет живет в США. На всех крупных турнирах Тимошенко выступает именно под флагом Украины. Как вот на этом WSOP 2013, где в одной из раздач Евгений каким-то чудом заставляет себя выбросить флэш к королю: