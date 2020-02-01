Украинец завоевал путевку на чемпионат Европы по покеру

Антон Пилипенко торжествовал в турнире по Пот-Лимит Омахе в чешском Розвадове. А приятным бонусом, кроме призовых, стал билет на главное событие WSOP Europe с бай-ином 10 тысяч евро.

Турнир The Big Wrap Warmup PLO с бай-ином 550 евро собрал 425 входов и участникам даже удалось перебить гарантированный призовой фонд – до 201 875 евро.

Читайте также: Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото

Продемонстрировать свое мастерство в четырехкарточной игре сумели сразу несколько украинцев. В призовую зону попали Максим Головко, Глеб Карпов, Павел Салюк, Сергей Суркис. Однако Антон Пилипенко затмил всех своих соотечественников.



Антон Пилипенко. Фото: facebook kings casino

Чемпиону вручили чек более чем на 35 тысяч евро, что является весомым достижением для Пилипенко. Кроме этого, украинец, как и его оппонент в хедз-апе Джонг Чен, получил пропуск на Main Event WSOP Europe. Турнир по бай-ином 10 тысяч евро состоится здесь же, в Розвадове, осенью.