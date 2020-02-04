Украинка нокаутировала всех оппонентов в крупном покерном онлайн-турнире

Минувшие выходные на PokerMatch промелькнули в горячих турнирных баталиях, а игроки заработали немалые призовые.

Традиционный воскресный нокаут-турнир Sunday PKO Champions в популярном украинском покер-руме PokerMatch собрал 640 входов и общий призовой фонд в размере 320 000 гривен. Игра длилась более восьми часов, а лучшим бойцом стала стример PokerMatch Светлана "svetarik"! В финальном хедз-апе она обыграла опытного спортсмена, киевлянина Максима "firfirov". За победу в турнире Svetarik получила 38 400 гривен призовых, а еще 17 317 гривен она заработала за выбивание оппонентов!

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Также в воскресенье прошел и суперфрирол [100k] PokerMatch Regulars Diary с призовым фондом 100 000 гривен. В нем сыграли все участники, которые выполнили условия акции "Дневник регуляра". Здесь лучшим стал игрок с ником lem4k744, что получил 30 000 гривен призовых.

А в субботу состоялся первый турнир Saturday Main. Он собрал 677 входов и 338 000 гривен призового фонда! 100 покеристов попали в призовую зону, а чемпионом стал игрок с ником hank23. После соглашения в 3-макс он получил 59256 гривен!

Топ-турниры проходят на PokerMatch каждые выходные, а в ближайшую субботу, 8 февраля, всех игроков ждет супертурнир PokerMatch Million с гарантированным призовым фондом 1 000 000 гривен! Отобраться в этот турнир вы можете ежедневно в сателлитах. Присоединяйтесь к большой игре!