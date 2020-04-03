Украинка очаровала американского миллионера

Украинская красавица по имени Любовь и известный покерист, триумфатор Главного события WSOP 2013 года Райан Рисс воспитывают дочь Милу.

История любви этой красивой пары началась в 2017 году. Райан и Любовь познакомились в социальной сети Тиндер, а потом встретились лично. Произошло это в Доминиканской Республике. Одесситка прилетела на отдых, а Рисс – на покерную серию. Игра у американца тогда не пошла и, возможно, как раз потому, что голова у него была занята вовсе не покером. Сам Райан потом написал, что не победил, зато встретил девушку, которая "слишком хороша для него".



Фото из твиттера Рисса

Оказалось, что не слишком. Вот уже почти три года пара счастлива вместе. А в 2019-м, Любовь подарила Риссу дочь, которую назвали Мила.

Похоже, Райан – заботливый отец. Сразу после рождения ребенка он объявил, что теперь будет реже ездить по турнирам, чтобы уделять время семье. Даже описание собственной страницы в твиттере американец начал со слова "отец", а потом уже "чемпион Главного события WSOP 2013 года".

Читайте также: Американец заработал 10 тысяч долларов на украинском настольном теннисе

А тем триумфом Рисс очень гордится, хотя его победа была, мягко говоря, неожиданной. За нее Райан получил немалый гонорар – почти 8,5 миллионов долларов. Тогда американец назвал себя чемпионом мира и лучшим покеристом планеты, за что его раскритиковали коллеги-игроки.



Райан Рисс в Киеве

Отметим, что Райан Рисс посещал Украину. В частности, он вместе со своей второй половинкой побывал на футбольном матче между "Динамо" и "Шахтером". Там случайно встретился с украинским покеристом Игорем Ярошевским. Представляете удивление нашего игрока?! Именно покер подарил Риссу счастье в личной жизни, поєтому американец продолжает выступать на турнирах. На серии он летает вместе с женой и дочерью.



Рисс с семьей на хоккее

Райан удерживает свое место среди пятидесяти самых успешных покеристов в истории. За свою карьеру он заработал 15 миллионов долларов.