Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе

Стример Alohahaloha успешно провела насыщенный игровой день на PokerMatch. В течение воскресенья, 19-го января, популярный украинский покер-рум предложил несколько интересных турниров с солидными призовыми фондами.

В частности 141 игрок, успешно справившись с миссиями новой акцией "Дневник регуляра", стартовал в специальном фриролле с гарантированным призовым фондом 100 тысяч гривен. Турнир состоялся в формате хедз-апа, а следовательно для победы спортсмены должны были выиграть несколько поединков.

Прекрасно проявила себя в этом турнире стример PokerMatch Алена Alohahaloha. Она добралась к решающей дуэли и заняла второе место, получив 15 тысяч гривен призовых. Победителем турнира стал игрок с ником brigin0484 (22 тысяч гривен призовых).

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Акция "Дневник регуляра" продолжается, и уже в ближайшее воскресенье станут известны новые участники призового фриролла.

Также в воскресенье определились первые призеры нового регулярного топ-турнира Sunday PKO Champions с общим призовым фондом 337 тысяч гривен!

Лучшим здесь стал игрок с ником lama4ek, который заработал за вечер почти 40 тысяч гривен (без учета баунти). Также отметим стримера PokerMatch Степана Соляника, который занял в этом турнире пятое место и стал самым успешным "охотником за головами". Степан выбил из турнира 17 соперников! Его общий заработок составил более 12 тысяч гривен.

Турниры Sunday PKO Champions будут проходить на PokerMatch еженедельно, старт в 20:00. А пройти отобор в них игроки могут в многочисленных сателлитах с бай-ином от 5 гривен.