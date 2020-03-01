Украинская покеристка и красавица Alohahaloha: история успеха в прямом эфире

Сегодня исполняется ровно год с момента, как к команде стримеров PokerMatch присоединилась талантливая покеристка Alohahaloha

Для Алены этот год был полон событий и ярких эмоций, которыми она всегда с удовольствием делилась на своих эфирах. Стримы Алохи пользуются большой популярностью среди зрителей каналов PokerMatch на YouTube и Twitch, а она продолжает удивлять их все новыми и новыми образами, получать сотни лайков, восторженных комментариев и даже признаний в любви!

За это время Алена не только стала звездой экрана, но и круто прокачала свое покерное мастерство. Год назад она делала лишь первые шаги в игре, а сейчас может похвастаться серьезными результатами.

У Алохи есть опыт игры в Европе и призовые на крупных live-сериях в Украине. В топовых онлайн-турнирах на PokerMatch она уже не раз добиралась до финальных столов, а еще сыграла в решающем хедз-апе первого специального турнира акции "Дневник регуляра".



Алена Alohahaloha. Фото: PokerMatch

Кроме того, Алена попала в финальную часть отбора в Национальную сборную Украины по спортивному покеру, и в итоге финишировала пятой, проиграв очень досадную раздачу, когда сопернице на ривере положили ее единственный аут.

Стример PokerMatch всегда открыта к общению как с болельщиками, так и со СМИ. По словам Алохи, она постоянно работает над своей игрой, занимается с тренерами и очень ответственно относится к своему занятию.

Кстати, сегодня вечером вы сможете пообщаться с Аленой и поздравить ее с годовщиной во время её стрима на Twitch-каналі PokerMatch. Старт эфира в 20:00. Не пропустите!

А о самых интересных событиях прошлого года в покерной жизни Алены смотрите в видео.