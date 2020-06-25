Команда стримеров PokerMatch получила чрезвычайно мощное подкрепление: совсем недавно к ней присоединился известный игрок Тарас "dieselok" Драпак. Тарас активно осваивает медийное пространство, и в пятницу в этом ему поможет амбассадор PokerMatch Ольга Ермольчева!

Вечер пятницы точно не будет скучным, ведь на Twitch-канале PokerMatch пройдет совместный стрим Ольги "mangusta" Ермольчевой и Тараса "dieselok" Драпака, который начнется ровно в 20:00 по Киеву.

Лучшая покеристка Украины встретится в эфире с самым титулованным игроком PokerMatch. На счету тернопольского профессионала уже 18 кубков и 1 медаль крутых украинских онлайн-серий! Что ни говорите, а результат потрясающий!

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Оля и Тарас обсудят много важных аспектов игры и, конечно же, найдут время для ответов на вопросы зрителей. Вероятно, кто-то из вас получит рецепт феерических побед.

В программе стрима найдется место и для традиционного фриролла с гарантией 2000 гривен, пароль на который будет объявлен в эфире. В 21:00 можно будет попасть за столы Stream Friroll и увеличить банкролл без лишних затрат!

Приходите на общий стрим Mangusta и Dieselok и заряжайтесь энергией для покерных побед! Хорошее настроение гарантировано!

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