Украинские покеристы продолжают выигрывать миллионы гривен в весеннем чемпионате

Масштабная покерная онлайн-серия постоянно пополняет свои лидерборды украинскими чемпионами. Уже 11 украинских покеристов вписали свои ники в историю весеннего чемпионата.

Одессит Андрей "Апјеууу" Новак был близок к званию первого украинского мульти-чемпиона в рамках нынешней весенней серии. Имея за спиной победу в турнире за 5200 долларов, украинец замахнулся на титул и в ивенте по Безлимитному Холдему PKO с бай-ином 530 долларов. До триумфа не хватило лишь одного шага. Впрочем, Андрей Новак получил очередные солидные призовые – 52 678 долларов.

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Вдвое больший куш сорвал украинский игрок с арифметическим ником "234241234214432". Наш покерист в компании более 4 тысяч соперников боролся за свою долю от призового фонда в 819 400 долларов. В конце концов, именно украинцу удалось получить самый ценный приз – 117 013 долларов.

Еще большее поле игроков собрал турнир по Пот-Лимит Омахе за 109 долларов, который подарил нам очередного украинского чемпиона. Равных в разборках 6126 мастеров 4-карточной игры не было нашему покеристу с ником "The_Truht". Свои инвестиции чемпион приумножил в 686 раз, выиграв 74 805 долларов.