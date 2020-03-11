Украинские покеристы "разрывают" Чехию

Представители Украины продолжают добиваться успеха в рамках престижной серии WSOP Circuit, которая проходит в чешском Розвадове.

После впечатляющего выступления в турнире Monsterstack, где сразу три высшие ступеньки достались украинцам, наши спортсмены не остались без наград и FiftyStack Event с бай-ином 660 евро, и призовым фондом более 120 000 евро. Турнир собрал 101 участника.

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Победить никому из украинцев в этот раз не удалось, впрочем, сразу четверо попали в топ-десятку. Обладатель браслета WSOPE 2018 года Михаил Гуты вылетел сразу перед финальным столом. 9-е место принесло ему 2 656 евро. Еще трое представителей Украины за финальный стол попали, впрочем один за одним вылетели на местах с седьмого до пятого.



Николай Костирко/ фото: King's Resort

Первым из наших финалку покинул еще один чемпион WSOPE Ренат Богданов. За 7-е место он получил 4 533 евро. На одну ступеньку выше вылетел из соревнований победитель нескольких миллионников на PokerMatch Николай Костырко. Ему досталось 6 125 евро. В конце выше всех из украинцев финишировал вице-чемпион PokerMatch UA Millions Poker Series 2019 года Виталий Кавколюк. Пятое место принесло ему 7 899 евро. Победителем соревнований стал француз Тзур Леви, получивший 26 620 евро призовых.