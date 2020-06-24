Андрей Любовецкий – украинский покерист, который уже не первый год добивается значительных успехов в этой игре.

В частности, в составе сборной Украины Андрей успел уже дважды стать чемпионом мира по матч-покеру! В то же время, и в индивидуальных соревнованиях дела у Любовецкого ничуть не хуже. Прошлой ночью украинец попал на финальные столы сразу двух престижных онлайн-турниров, которые проходили одновременно.

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Турнир хайроллеров с бай-ином 10 300 долларов собрал 49 участников. Только шестеро из них попали в призовую зону, а Любовецкий финишировал пятым. Это принесло ему 35 тысяч долларов.

В то же время, Андрей добрался до финалки и более скромного баунти-турнира, вход куда стоил 1050 долларов. Здесь украинец финишировал четвертым. Призовые составили почти 4 тысячи долларов, а еще тысячу Любовецкий получил за соперников, которых выбил из игры.

Андрей Любовецкий, к слову, успешен не только в онлайне. Так, в прошлом году он стал девятым в турнире по Омахе на WSOPE в Розвадове. Несколько раз попадал в призовую зону WSOP в Лас-Вегасе. В целом же в живых турнирах украинец выиграл уже более 200 тысяч долларов призовых.