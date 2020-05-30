Андрей Новак продолжает феерить в сети интернет. Успешная серия украинского покериста продолжилась на турнире хайроллеров за 25 500 долларов.

После нескольких неплохих заносов и победы в одном из турниров весеннего чемпионата по онлайн-покеру, Новак снова отличился, заняв третье место за виртуальными столами турнира хайроллеров. Ивент с бай-ином 25 500 долларов собрал 61-го игрока, а гарантированный призовой фонд вырос в полтора раза и достиг 1 525 000 долларов.

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Нашему покеристу не удалось справиться лишь с двумя соперниками – Сетом Дэвисом из Мексики (343 125 долларов призовых) и чемпионом британцем Адрианом Матеосом (527 509 долларов призовых). Впрочем, и доля Андрея Новака – достаточно неплохое поступление в банкролл – 183 000 долларов.