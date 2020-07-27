Андрей Любовецкий занял второе место в нокаут-турнире WPT по Омахе.

Бай-ин в соревнование стоил 2,1 тысячи долларов. Почти 60 входов гарантировали довольно солидный призовой фонд – 118 тысяч "баксов".

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Второе место сумел занять украинский профессионал Андрей Любовецкий. Он уступил лишь итальянцу Марчелло Марильйо. Наш спортсмен в итоге выиграл 25 тысяч долларов: 15 за второе место в турнире и еще почти 10 тысяч бонусами за выбитых соперников.

За свою карьеру Любовецкий уже заработал более 1,7 миллиона долларов в онлайн-соревнованиях и около 200 тысяч "зеленых" в живых турнирах.

Напомним, Андрей Любовецкий является двукратным чемпионом мира по спортивному покеру в составе сборной Украины.