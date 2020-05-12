Украинский покерист выиграл 6,5 миллионов гривен в интернете

Одессит Андрей "Anjeyyy" Новак продолжает подтверждать статус одного из самых успешных игроков Украины. Наш регуляр одержал победу в турнире хайроллеров в рамках весеннего чемпионата по онлайн-покеру.

Несмотря на солидный бай-ин – 5200 долларов, турнир по Безлимитному Холдему собрал на виртуальных столах 264 участника, а к гарантированному фонду в миллион долларов прибавилось 320 тысяч. В конце концов, в двухдневных баталиях победил именно украинский покерист Андрей "Anjeyyy" Новак, который увеличил свой банкролл на 253 819 долларов (более 6,5 миллиона гривен).

Читайте также: Украинцы "разрывают" весенний чемпионат по онлайн-покеру

Интересно, что для Новака это не самые большие призовые в онлайн карьере. В 2015 году, одессит занял второе место в одном из турниров чемпионата мира по онлайн-покеру и получил более 309 тысяч долларов призовых. Не чурается Андрей Новак выступать и в "живых" покерных баталиях. В его активе более 335 тысяч долларов призовых в оффлайне, а это 29-й результат в списке самых успешных игроков из Украины.