Один из самых успешных онлайн-игроков из Украины Андрей Новак может с уверенностью заявить, что это его год. "Anjeyyy" получил очередной титул за виртуальными столами и пополнил свой банкролл на 98 тысяч долларов.

Новаку не было равных в нокаут-турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 2100 долларов. Активно прессингуя соперников, украинец умудрился одними нокаутами накопить 53 210 долларов. Еще 45 142 доллара "Anjeyyy" получил за победу в турнире.

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Суммарные призовые – более 98 тысяч долларов – далеко не самое большое достижение Андрея Новака в этом году. В мае наш регуляр хорошо заработал, выиграв турнир в рамках весеннего чемпионата по онлайн-покеру. Впоследствии Новак неплохо занес, заняв третье место в турнире суперхайроллеров.



Олег "Fukuruku" Васильченко

Регулярно напоминает о себе и еще один украинский покерист Олег Васильченко. Игрок с ником "Fukuruku" опередил 95 соперников и завоевал титул в онлайн-турнире за 530 долларов. Победу Васильченко организаторы оценили в 11 567 долларов.