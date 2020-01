Украинский десант на Всемирной серии покера

Ежегодно на WSOP в Лас-Вегас приезжают десятки тысяч покеристов. И лишь несколько десятков на финише дистанции покидают Мекку игорного бизнеса с заветными чемпионскими браслетами. Есть в когорте избранных и украинцы.

Алексей Ковальчук – не только самый успешный из украинцев в ​​истории Всемирной серии, но и единственный мульти-чемпион среди сине-желтых. В 2011 году украинец не имел равных в турнире с бай-ином 2500 долларов No-Limit Hold'em 6-Handed, а победа принесла киевлянину солидные призовые в карьере – почти 690 тысяч долларов.

Через год Ковальчук доказал, что является еще универсальным игроком. На WSOP-2012 украинец примерил еще один браслет уже по итогам турнира Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better, также с бай-ином 2500 долларов. Свои инвестиции Алексей приумножил почти в 100 раз – более 228 тысяч долларов призовых.

Читайте также: Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру

В 2014 в Лас-Вегасе короновали еще одного украинца Игоря Дубинского. Днепрянин покорил The Little One for One Drop с бай-ином 1111 долларов. Вознаграждение для чемпиона – драгоценный браслет и более 637 тысяч долларов призовых.

Ну и куда же без наиболее узнаваемого украинского покериста Евгения Качалова, который сегодня является послом PokerMatch. В 2011 году украинец победил в турнире Seven Card Stud с бай-ином 1500 и выиграл 123 тысячи долларов. Еще трое наших – Ренат Богданов, Александр Щербак и Михаил Гути, являются владельцами браслетов WSOP Europe.



Антон Макиевский. Фото: wsop.com

До сих пор непокоренной вершиной для украинцев остается победа в неофициальном чемпионате мира по покеру WSOP Main Event. В 2011 такой шанс был у Антона Макиевского, единственного из украинцев, который был участником финального стола Главного События. Днепрянин, впрочем, закончил турнир на восьмой строчке и заработал более миллиона долларов.